Göcek açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürüklenmeye başlayan teknedeki biri çocuk 4 kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Göcek açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekiplerin müdahalede bulunduğu 11 metrelik teknedeki biri çocuk 4 kişi kurtarıldı.

Kurtarılan kişiler, Fethiye Limanı'na götürüldü.



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