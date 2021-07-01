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Göcek açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı

01.07.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göcek açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Göcek açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürüklenmeye başlayan teknedeki biri çocuk 4 kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Göcek açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekiplerin müdahalede bulunduğu 11 metrelik teknedeki biri çocuk 4 kişi kurtarıldı.

Kurtarılan kişiler, Fethiye Limanı'na götürüldü.

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