Göcek açıklarında yangın çıkan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Göcek açıklarındaki Göbün Koyu yakınında bulunan lüks teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kıyı Emniyeti ekiplerinin söndürdüğü tekne karaya çekilirken, teknedeki 4 kişi bota alındı.



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