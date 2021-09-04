YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Göcek açıklarında yangın çıkan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Göcek açıklarında yangın çıkan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

04.09.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göcek açıklarında yangın çıkan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Göcek açıklarında yangın çıkan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
  1. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan teknede bulunan 4 kişi kurtarıldı.

Göcek açıklarındaki Göbün Koyu yakınında bulunan lüks teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kıyı Emniyeti ekiplerinin söndürdüğü tekne karaya çekilirken, teknedeki 4 kişi bota alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Buraya gelen misafirler milyonluk konakta ücretsiz kalıyorBuraya gelen misafirler milyonluk konakta ücretsiz kalıyor
PARTNERHadise'den "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına yanıtHadise'den "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına yanıt
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Bodrum'da yangından zarar gören mahalleleri ziyaret etti:AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Bodrum'da yangından zarar gören mahalleleri ziyaret etti:
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye

Muğla Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazar

İmsak
05:10
Sabah
06:33
Öğle
13:10
İkindi
16:47
Akşam
19:37
Yatsı
20:55

Muğla Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Pazar

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.