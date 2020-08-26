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Göcek’teki orman yangını kontrol altına alındı

MUĞLA HABERLERİ  | 26.08.2020 23:52 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Gövek’te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Havanın karanlık olması nedeniyle sadece karadan müdahale edilebilen yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.Henüz belirlenemeyen bir nedenle Göcek Mahallesi Taşbaşı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangına Fethiye, Dalaman ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 12 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 5 tanker, 70 yangın söndürme işçisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 4 itfaiye aracı ile müdahale edildi.Ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Gövek’te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Havanın karanlık olması nedeniyle sadece karadan müdahale edilebilen yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle Göcek Mahallesi Taşbaşı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına Fethiye, Dalaman ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 12 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 5 tanker, 70 yangın söndürme işçisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 4 itfaiye aracı ile müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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