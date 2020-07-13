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Göçerlerin çadır kurduğu bölgeye gelen boz ayı korkuya neden oldu

HAKKARİ HABERLERİ  | 13.07.2020 09:35 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Nebırnav Yaylası’nda aç kalan boz ayının göçerlere ait çadırların bulunduğu bölgeye gelmesi korku ve paniğe neden oldu.Hakkari’ye 60 kilometre mesafede bulunan Nebırnav Yaylası’nda aç kalan bir boz ayı, gündüz vakti göçerlere ait çadırların bulunduğu alana inince kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Hakkari’nin Nebırnav Yaylası’nda aç kalan boz ayının göçerlere ait çadırların bulunduğu bölgeye gelmesi korku ve paniğe neden oldu.
Hakkari’ye 60 kilometre mesafede bulunan Nebırnav Yaylası’nda aç kalan bir boz ayı, gündüz vakti göçerlere ait çadırların bulunduğu alana inince kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Göçerlerden Abdullah Şengöz cep telefonuyla ayıyı görüntülerken, dakikalarca etrafı gözetleyen ayı ise kalabalıktan rahatsız olup sessizce uzaklaştı. Hava kararınca tekrar çadırların olduğu tarafa gelen ayı, bir süre sonra gecenin karanlığından kayboluyor.
İlk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade eden göçerlerden Abdullah Şengöz, ayının sakin tavırlarının aç olduğunu gösterdiğini dile getirerek, “Akşam saatlerinde çadırlarımızın olduğu alana bir boz ayı indi. Yaylada korku ve paniğe neden oldu ve çok şaşırdık. İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Yani gece ayı ve kurtların geldiğini çok gördük. Ama gündüz vakti ve çok sakin bir şekilde ayının gelmesi bizi epey şaşırttı. Muhtemelen acıkmış ya da sürüden ayrı düşmüş. Sürekli etrafı gözlüyordu. Bende bu durumu cep telefonumdan kayda aldım. Rahatsız olduğundan dolayı uzaklaştı. Fakat gece yine geldi. En son karanlıkta uzaklaştı" dedi.

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