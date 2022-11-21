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Göçerlerin dönüş yolculuğu

21.11.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında sürüleriyle Erzincan’daki yaylalarda konaklayan göçerler, havaların geceleri soğumasıyla dönüşe geçti.

Göçerlerin dönüş yolculuğu

İlkbaharda karların erimesiyle küçükbaş hayvanlarını beslemek ve süt ile süt ürünleri üretmek için Munzur Dağındaki yaylalara çıkan göçerler, havaların soğumaya başlamasıyla dönüş yolculuğuna başladı.

Erzincan’da Mayıs aylarında yaylalara çıkan göçerler Kasım ayının sonlarına gelmesi ile beraber mahsullerini alarak şehir merkezine inmeye başladılar. Erzincan’da yaz aylarında yüksek rakımlı yaylalara çıkan Şavak Aşireti mensupları 6 aylık bir sezonun ardından tekrar dönüş yoluna girdiler. 2200 rakımlı Munzur yaylalarında dönüş yoluna giren Musa Dalcan isimli üretici, geçmişten bu yana hayatlarını göçebe olarak devam ettirdiklerini söyledi.

Musa Dalcan, "6 ay sonunda geri dönüş yapıyoruz, şu anda evlerimizi yüklüyoruz. Mayıs ayında yaylaya çıkıyoruz Kasım ayının sonuna doğru yayladan dönüş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hayatımız böyle göçebelikle geçiyor. Bu iş dedelerimizden beri bu güne geliyor.

Hayatımız hep göçebelikle, yaylalarda geceleri keçenin altında yatmakla geçiyor. Burada tulum peyniri üretiyoruz. Kuzularımızı yaylımda otlatıp 6 ay içerisinde et aldırıp kestirip satıyoruz tüccarlara. Tulum peynirimizin değerlendirilmesini istiyoruz.” dedi.
Gece gündüz demeden binlerce küçükbaş ile dağları aşarak yolculuklarını sürdüren göçerler, hem dinlenmek hem de hayvanlarını dinlendirmek için sık sık mola veriyor.

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