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Göçerlerin sorunlarına çözüm aranıyor

16.01.2021 11:31 | Son Güncelleme:
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Göçerlerin sorunlarına çözüm aranıyor

Şanlıurfa’da Ceylanpınar Tarım İşletmesi sahasında ve Siverek kırsalında geçimlerini göçebe hayvancılıkla sağlayan vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik toplantılar, Ankara’dan sonra Şanlıurfa ile devam etti.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında, valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar ve konuyla ilgili kurum-kuruluş temsilcileri katıldı.

Şanlıurfa’da Ceylanpınar Tarım İşletmesi sahasında ve Siverek kırsalında geçimlerini göçebe hayvancılıkla sağlayan vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik toplantılar, Ankara’dan sonra Şanlıurfa ile devam etti.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında, valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar ve konuyla ilgili kurum-kuruluş temsilcileri katıldı. Yazın Karacadağ bölgesinde, kış aylarında ise Ceylanpınar’da hayvan yetiştiriciliği yapan göçer ailelerin iskan ve mera sorunları ele alındı. Çözümüne yönelik bir önceki toplantı Tarım ve Orman Bakanlığında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekilleri Halil Özcan, Kasım Gülpınar, Ahmet Akay ve Mehmet Ali Cevheri’nin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

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