Göçmen denizanasının Antalya Körfezi'ndeki deniz çıyanlarına yem olması kamerada

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da araştırma dalışı yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kızıldeniz'den göçen bir denizanasının deniz çıyanlarının saldırısına uğradığı anları su altı kamerasıyla görüntüledi.

Kaleiçi Yat Limanı açıklarında araştırma ve eğitim dalışı yapan Prof. Dr. Gökoğlu, su altında görüntülediği bir deniz canlısının bilimsel adının Rhopilema Nomadica olan Kızıldeniz göçmeni bir denizanasını olduğunu tespit etti. Gökoğlu, bu sırada kadrajına giren başka bir deniz canlısını daha fark etti.

Bu canlının da Akdeniz'e özgü bilimsel adı Hermodice Caranculata olan deniz çıyanı olduğunu belirleyen Gökoğlu, denizanasının bu canlıya yem olduğu anların görüntüsünü de kaydetti.

Görüntülerde, denizanasının kurtulmak için çabalaması, yükselmeye çalışması ve bu gayretine rağmen deniz çıyanının avını bırakmaması yer aldı.

Gökoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz çıyanları ile denizanasının mücadelesini yansıtan anların kendisi için sürpriz ve unutulmaz olduğunu söyledi.