Göçmen kaçakçılığından aranan şüpheli Suriye sınırında yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şüpheli, Suriye'den yurda girmeye çalışırken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Suriye sınır hattında yasa dışı geçişlerin önlenmesine, terörist ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Suriye uyruklu M.İ'nin Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine çalışma başlatan ekipler, zanlıyı yakaladı.

Yüz tanıma sistemi "Bilge İstihbarat Analiz Sistemi" ile yapılan sorgulamada, M.İ'nin göçmen kaçakçılığı suçundan arandığı belirlendi.

Şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



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