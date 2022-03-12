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Göçmen kuşlar kar engeline takıldı

12.03.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kuşlar kar engeline takıldı

Bolu'da 5 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, göçmen kuşların göçünü engelledi.

Bahar mevsiminin gelmesiyle yazı geçirecekleri yerlere giden göçmen kuşlar, kentte etkili olan kar nedeniyle Mudurnu'daki tarlalarda konakladı.

Kuşların, tarlalarda yazdan kalan ve çiftçilerin ektiği tohumları yemeye çalıştığı görüldü.

Göçmen kuşların donmamak için sürekli hareket ettiği gözlemlendi.

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