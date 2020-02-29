YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Göçmenler yaşadıkları zorlu yolculuğu anlattı

Göçmenler yaşadıkları zorlu yolculuğu anlattı

EDİRNE HABERLERİ  | 29.02.2020 15:52 | Son Güncelleme

Edirne’nin İpsala ilçesi sınırlarından Yunanistan’a çıkmaya çalışan göçmenler, kendilerini Meriç’in diğer kıyısında bekleyen Yunan güçlerinin kendilerine yaptıkları insanlık dışı durumu anlattı.Yunan tarafındaki görevlilerin kendilerine ait olan çanta, telefon ve paraları alıp Meriç Nehri’nin Türkiye sınırına bıraktıklarını ifade eden göçmenler, gördükleri kötü muameleye maruz kaldıklarını anlattı.

Edirne’nin İpsala ilçesi sınırlarından Yunanistan’a çıkmaya çalışan göçmenler, kendilerini Meriç’in diğer kıyısında bekleyen Yunan güçlerinin kendilerine yaptıkları insanlık dışı durumu anlattı.
Yunan tarafındaki görevlilerin kendilerine ait olan çanta, telefon ve paraları alıp Meriç Nehri’nin Türkiye sınırına bıraktıklarını ifade eden göçmenler, gördükleri kötü muameleye maruz kaldıklarını anlattı. Edirne’de sınır kapılarında uygulanan gazlı müdahale sonrasında çocuklar ve kadınlarla sınırı geçmeye çalışan ve maruz kaldıkları zorlu hava şartlarına bir de gördükleri insanlık dışı uygulamalar eklenen göçmenler, tüm bunlara rağmen sınırlara yönelmeye devam edip, Meriç Nehri’nin karşı tarafına geçerek yollarına devam etmek istediklerini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale ettiSelimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Edirne Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
06:18
Sabah
07:43
Öğle
13:31
İkindi
16:36
Akşam
19:10
Yatsı
20:30

Edirne Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Eray Eczanesi
Merkez
Gürkan Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Pınar Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Evine döndü, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Evine döndü, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Trakya Üniversitesi heyeti, Prizren ve Türk köyü Mamuşa’da

Trakya Üniversitesi heyeti, Prizren ve Türk köyü Mamuşa’da

Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

ETB personeline etkin yöntemler ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi eğitimleri verildi

ETB personeline etkin yöntemler ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi eğitimleri verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.