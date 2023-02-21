Göçük altından Avusturya'daki eşini arayarak kurtuldu

Depremin merkez üslerinden Pazarcık ilçesine bağlı kırsal Dedepaşa Mahallesi'nde ikamet eden Tarık Halefoğlu (66), eşi Hediye Halefoğlu Avusturya'da yaşayan çocuklarını ziyarete gittiği için depreme evinde tek başına yakalandı.

Depremde 2 katlı evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Tarık Halefoğlu, şans eseri yanına düşen telefonla Avusturya'da bulunan eşini arayarak yardım istedi.

Eşinin enkaz altında kaldığını Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki akrabalarına bildiren Hediye Halefoğlu, yakınlarının yardımıyla eşinin enkazdan 4 saat sonra sağ kurtulmasını sağladı.

İlk uçakla Türkiye'ye gelen Hediye Halefoğlu, evini enkaz halinde görünce üzülse de eşinin sağ kurtulmasının mutluluğunu yaşadı.

"YAŞADIĞIMIZ KORKUNUN TARİFİ YOK"

Tarık Halefoğlu, AA muhabirine, depreme uykuda yakalandığını ve ne olduğunu anlamaya çalışırken bir anda evin başına yıkıldığını söyledi.

Halefoğlu, "Enkaz altında kaldım. Allah'ın mucizesi işte. Telefon da bir anda yanıma düştü. Kendime gelmeye çalıştım ve toparlayınca hemen hanımı aradım. Amcaoğullarımı filan da aradım ama hanım herkesi aramıştı ben kendimi toplayana kadar." dedi.

Yaşadıkları korkunun tarifi olmadığını anlatan Halefoğlu, "Yaşadığımız bölgenin zeminin yumuşak. Burası tarım arazisinin olduğu yer, kayalık değil. Bu yüzden çok gevşek toprak. Benim evim 2 katlı ama birinci katı depo olarak kullanıyoruz. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

