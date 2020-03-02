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Gödekmerdan’dan birlik ve beraberlik çağrısı; “Vatan olmadan gelecek olmaz”

ERZURUM HABERLERİ  | 02.03.2020 13:25 | Son Güncelleme

Hak Sen Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı İlim Gödekmerdan, Bahar Kalkanı operasyonu destek vererek, birlik ve beraberlik çağırısında bulundu.“Allah’ım; bin yıldan beri İslamiyet’in sancaktarlığını yapan Türk Milleti’nin bu şanlı Türk ordusunu her zaman muzaffer eyle” diyen Gödekmerdan, “Türkiye’miz ve Türk Milletine yönelik iç ve dış tehditleri yok etmek için başlatılan bahar kalkanı harekatının zaferle neticelenmesi, Türk İslam milleti aleyhine planlanan tuzakların bozulması, birlik ve beraberlik ruhunun yeniden inşaasına vesile olması için; Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (kaydırma) ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.

Gödekmerdan’dan birlik ve beraberlik çağrısı; “Vatan olmadan gelecek olmaz”

Hak Sen Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı İlim Gödekmerdan, Bahar Kalkanı operasyonu destek vererek, birlik ve beraberlik çağırısında bulundu.
“Allah’ım; bin yıldan beri İslamiyet’in sancaktarlığını yapan Türk Milleti’nin bu şanlı Türk ordusunu her zaman muzaffer eyle” diyen Gödekmerdan, “Türkiye’miz ve Türk Milletine yönelik iç ve dış tehditleri yok etmek için başlatılan bahar kalkanı harekatının zaferle neticelenmesi, Türk İslam milleti aleyhine planlanan tuzakların bozulması, birlik ve beraberlik ruhunun yeniden inşaasına vesile olması için; Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (kaydırma) ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. Allah’ım, Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.v) hürmetine, Kur’an hürmetine, Kur’an içindeki Fetih Suresi hürmetine ordumuzu Suriyede Irakta ve dünyanın her tarafında galip kıl. Eyyy Allahım! Adını senin Rasulü’nün isminden alan Ordumuzu - Mehmetciklerimizi muzaffer ve muhafaza eyle. Bedir ve Uhud savaşında Resulüne ve ordusuna yardım ettiğin gibi yardım eyle , güç ver, kudret ver, cesaret ver, kahramanca galip gelmelerini nasib eyle. Muhammed ümmetinin tek ümidi olan Türk milletinin şanlı ordusunu senin himayene emanet ediyoruz. Allah’ım onları sen koru ve gözet” diye konuştu.
Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Gödekmerdan, açıklamasında “Ülkemizin Bölünmez Bütünlüğü için ölüm-kalım mücadelesi verilirken; Kürt’üyle, Türk’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Sünni’siyle, Alevi’siyle , Tek yumruk olup, bir olarak, iri olarak, diri olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirerek; devletimizin ve kahraman ordumuzun vermiş olduğu onurlu mücadelesinin yanında yer almalıyız. Unutma ki; vatan olmadan gelecek olmaz. Başka bir Türkiye yok” ifadelerine yer verdi.

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