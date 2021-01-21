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Gödence Göleti’nde kış şartlarına rağmen çalışmalar sürüyor

21.01.2021 11:27 | Son Güncelleme:
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Gödence Göleti’nde kış şartlarına rağmen çalışmalar sürüyor

İzmir Seferihisar’da 680 dekar araziye can suyu verecek Gödence Göleti’nde çalışmalar olumsuz kış şartlarına rağmen devam ediyor.

İzmir Seferihisar’da 680 dekar araziye can suyu verecek Gödence Göleti’nde çalışmalar olumsuz kış şartlarına rağmen devam ediyor. Yüzde 40’ı tamamlanan gölette, gövde dolgu çalışmalarına devam edilirken DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, hedeflerinin projeyi 2021 yılı içerisinde tamamlamak olduğunu söyledi.
680 dekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulayacak Gödence Göleti’nde 400 bin m3 su tutulacak. Gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen göletin gövdesi için 110 bin m3 dolgu yapılacak. Gödence Göletinin gövdesinin temelden yüksekliği 35 metre olarak projelendirildi.
Hedeflerinin projeyi 2021 yılı içerisinde tamamlayarak bir an önce bölge üreticisinin hizmetine sunmak olduğunu kaydeden DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, “ Gövde dolgu çalışmanın şuana kadar 3’te birini tamamladık. Kış aylarında da çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 2021 baharında gövde dolgusu imalatlarını bitirerek, bu yılın sonuna kadar Gödence Göleti inşaatında yüzde 100 fiziki gerçekleşmeye ulaşmak istiyoruz” diye konuştu

Çiftçiye yılda 1 milyon lira kazandıracak
Türkiye’nin az yağış alan bölgelerinden olan İzmir Yarımadası üzerindeki Gödence Göleti bölge üreticisine düşük maliyetli sulama imkanı sunmasının yanı sıra, tarlalardaki verimliliği de artıracak. Yılda 2 hatta 3 hasat imkanına kavuşacak İzmirli çiftçiler yılda ortalama 1 milyon lira daha fazla kazanacak.

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