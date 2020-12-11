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Göğsünden bıçaklanan adam 2 gün sonra hayatını kaybetti

DENİZLİ HABERLERİ  | 11.12.2020 14:51 | Son Güncelleme

Denizli’de aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla yaralanan 28 yaşındaki Ahmet Daştemir, tedavi edildiği hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.Olay, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesinde meydana geldi.

Denizli’de aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla yaralanan 28 yaşındaki Ahmet Daştemir, tedavi edildiği hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.
Olay, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 gün önce 28 yaşındaki Ahmet Daştemir ile Yüksel K., (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi üzerine Yüksel K., yanında getirdiği bıçakla Daştemir’in göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Yardım çığlıkları üzerine durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Daştemir, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
Polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı soruşturmanın ardından şüpheli Yüksel K., dün yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki adam ise 2 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Bugün kılınan cenaze namazının ardından Kayhan Mezarlığına defin edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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