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Gök Kubbeye Yolculuk projesi tamamlandı

DÜZCE HABERLERİ  | 16.09.2020 12:40 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Gök Kubbeye Yolculuk" başlıklı proje, gerçekleştirilen birçok etkinliğin ardından sona erdi.

Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Gök Kubbeye Yolculuk" başlıklı proje, gerçekleştirilen birçok etkinliğin ardından sona erdi. 1 Yıl önce başlayan proje pandemi nedeniyle projenin son etabı ise online olarak yapıldı.
Çevrimiçi olarak başlayan ve 19 farklı üniversitede öğrenim gören toplam 40 Fen Bilimleri öğretmen adayının katıldığı projede, katılımcıların astronomi öğretimine yönelik çeşitli bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlandı. Koordinatörlüğünü Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Karaçam’ın üstlendiği projede; yine Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Şahin Danişman, Dr. Öğr. Üyesi Volkan Bilir, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özak ve Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Güven yer aldı.
Projede toplam 23 etkinlik, dokuz farklı üniversitede görev yapan 18 öğretim üyesi tarafından yürütüldü. Astronomi öğretimine yönelik sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik uygulamaları, STEM eğitimi, hologra kullanımı, kavram yanılgıları ve kavram öğretimine yönelik çeşitli yöntemlere yer verilen projede, Fen Bilimleri öğretmen adayları birçok ürün ortaya koyma fırsatı buldu.
Projenin son etabı ise pandemi nedeniyle online olarak yapıldı.

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