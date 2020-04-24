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Gökalp: "Çocuklarımızın haklarını korumalıyız"

MERSİN HABERLERİ  | 24.04.2020 11:09 | Son Güncelleme

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, çocuk haklarının, çocukların insan hakkı olduğunu belirterek, "Yaşı, ırkı, cinsiyeti, maddi durumu veya doğum yeri neresi olursa olsun, her çocuğun hakları vardır" dedi.Gökalp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuk haklarına ilişkin bilgiler verdi.

Gökalp: "Çocuklarımızın haklarını korumalıyız"

Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp, çocuk haklarının, çocukların insan hakkı olduğunu belirterek, "Yaşı, ırkı, cinsiyeti, maddi durumu veya doğum yeri neresi olursa olsun, her çocuğun hakları vardır" dedi.
Gökalp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuk haklarına ilişkin bilgiler verdi. Bütün çocukların eşit, onurlu ve adil bir şekilde büyümesi gerektiğini belirten Gökalp, "Basitçe ifade etmek gerekirse çocuk hakları, çocukların insan haklarıdır. Yaşı, ırkı, cinsiyeti, maddi durumu veya doğum yeri neresi olursa olsun, her çocuğun hakları vardır. Bu haklar Çocuk Hakları Sözleşmesi ile uluslararası kanunlarla korunmaktadır. Bu sözleşme her çocuğa adil, eşit ve onurlu şekilde davranılma hakkı tanımaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesi kanunları ayrım yapmaz ve her zaman çocukların çıkarınadır" diye konuştu.
Bütün çocukların barış, onur, anlayış, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ortamı içinde büyümesi gerektiğine işaret eden Gökalp, "BM yasalarına göre bütün uluslar bu hakları çocuklara sağlamakla yükümlüdür. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi genel olarak 18 yaşına kadar olan bireyleri ’çocuk’ olarak tanımlar ve onların, ’yaşama hakkını’, ’eksiksiz biçimde gelişme hakkını’, ’zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkını’, aile, kültür ve sosyal yaşama tam olarak katılma haklarını güvence altına alır. Özel ilgi ve eğitim gerektiren çocuklar için, özel düzenlemeler ve hükümler öngörür. Sözleşmenin önemli bir özelliği de insan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmeler arasında en kısa zamanda yürürlüğe giren belge oluşudur" ifadelerini kullandı.
Çocukların her birey gibi özel hakları bulunduğunu kaydeden Gökalp, "Yaşama ve gelişme hakkı, anne babadan ayrılma hakkı, ifade özgürlüğü, çocuğun eğitim ve sağlık hakkı gibi haklar bunların temelini oluşturuyor. Bu haklar her çocuğumuzu koruyan ve kollayan haklardır. Çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda, onların hak ve özgürlerinin kısıtlanmadığı günler geçirmelerini dileyerek TBMM’nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

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