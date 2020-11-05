Gökcan, “İstihdam isteniyorsa kaçak çalışma engellenmelidir”

Türk-İş Erzurum İl Temsilcisi ve Demir yol İş Sendikası Şube Başkanı Yusuf Gökcan, mecliste görüşülen ’İstihdam Paketi’ ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, "İstihdam isteniyorsa kaçak çalışma engellenmelidir" dedi.

Türk-İş Erzurum İl Temsilcisi Demiryol-İş Sendikasında gerçekleştirilen basın açıklamasına Türk-İş Erzurum İl Temsilcisi Demiryol-İş Sendikası Şube Başkanı Yusuf Gökcan ve sendikaya bağlı şube başkanları katıldı.

İstihdamın çözümünün kaçak çalışmayı engellemek olduğunu söyleyen Yusuf Gökcan, “On gün önce açıklamamızı sonlandırırken ne demiştik. Bu düzenlemeye karşı yanıtımız mücadele olacak demiştik. Dediğimiz gibi mücadelemizi büyütüyoruz. Adına "istihdam paketi" dedikleri esnekleştirme, kuralsızlaştırma, güvencesizleştirme yani kısacası köleleştirme paketine karşı sesimizi bugün daha güçlü bir şekilde yükseltiyoruz. Çünkü bu köleleştirme paketine karşı sürdürdüğümüz mücadelede, artık yalnız olmadığımızı biliyoruz” dedi.

İki gün önce Hak-İş ve Disk’le ortak açıklama yaptıklarını belirten Gökcan, “Yaptığımız ortak açıklamayla, Türkiye işçi sınıfının temel hakları söz konusu olduğunda, nasıl bir arada ve dayanışma içinde bir araya geldiğini gösterdik. Bu düzenlemeyi TBMM’ye getirenlere, getirilmesine sebep olanlara buradan tekrar sesleniyoruz. Gelin bu yanlıştan vazgeçin. Vazgeçin ki arkanızda kötü bir miras bırakmayın. Vazgeçin ki emekçiler adlarınızı duyduğunda, yüzlerinizi gördüğünde size saygı göstersin. Vazgeçin ki, zaten emekçilerin sahip olduğu onlarca derdine bir dert daha eklemeyin. Salgınla, geçim sıkıntısıyla, işsizlikle, doğal afetlerle başa çıkmaya çalışan emekçileri daha fazla germeyin. Sizin derdiniz gerçekten salgın koşullarında istihdamı artırmak mı? O zaman gelin, enerjinizi kayıt dışı çalışmayı ortadan kaldırmak için harcayın. Gerçekten salgın döneminde emekçileri mi düşünüyorsunuz? O zaman onların istekleri dışında ücretsiz izine çıkarılmalarını engelleyin. Ücretsiz izine çıkarılan bir emekçinin ailesiyle beraber günlük 39 TL ile yaşayabildiğini hayal edin. Hayal edin ki, yaptığınız yanlışların farkına varın. Bizler derdimizi anlatmaktan usandık, onlar bizlere yeni dertler üretmekten usanmadılar ama bizlerin mücadeleden vazgeçeceğini mi sanıyorlar? Eğer öyle sanıyorlarsa bizi henüz tanımıyorlar. Bizler mücadeleden vazgeçmeyiz ama bugün, ama yarın, bunun hesabını sorarız. Bu akşam ülke genelinde, mesai çıkışında alkışlarla bu paketi protesto ederek ilk mesajımızı veriyoruz. Mesajımızın alınacağını ümit ediyoruz. Bu köleleştirme paketi geri çekilmezse neler yapabileceğimizi herkese gösteririz. Bu mücadele çocuklarımıza mutlu bir gelecek, insanca yaşayacağı iş şartlarını sağlamak içindir. Yaşasın mücadelemiz, yaşasın dayanışmamız, yaşasın Türk-İş, yaşasın ekmek barış özgürlük mücadelemiz" dedi.

