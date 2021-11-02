Gökçeada feribot hattında 2 sefer iptal edildi

ÇANAKKALE (AA) - Kabatepe ile Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan iki feribot seferi, fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasındaki iki seferin iptal edildiği duyuruldu.
Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 17.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 19.00'da yapılması planlanan tarifeli seferler geçici olarak iptal edildi.
Diğer seferlerde aksama bulunmuyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz