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Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle 15 Ekim'de sefer yapılamayacak

13.10.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle 15 Ekim'de sefer yapılamayacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Kabatepe ile Gökçeada arasında 15 Ekim'de yapılması planlanan feribot seferleri fırtına beklendiği için iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, 15 Ekim Cumartesi günü Kabatepe-Gökçeada seferlerinin beklenen fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.

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Gökçeada Çanakkale Fırtına gestaş

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