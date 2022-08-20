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Gökçeada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak

20.08.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökçeada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada güzergahı için 9 feribot seferi ilave etti.

Şirketten yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 08.00, 12.00, 16.00, 20.00 ve 23.55 saatlerinde ek seferler düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gökçeada Çanakkale gestaş

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