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Gökçeada feribot seferlerinde yeni iptaller

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 06.02.2020 16:10 | Son Güncelleme

Gökçeada feribot seferlerinde yeni iptaller

ÇANAKKALE (AA) - Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada feribot seferlerinden ikisi daha iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında hizmet veren GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, saat 18.00'deki Gökçeada-Kabatepe ve 20.00'deki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin de gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Açıklamada, Bozcaada-Geyikli seferinin ise saat 18.00'den 17.00'ye, Geyikli-Bozcaada seferinin de 19.00'dan 18.00'e alındığı bildirildi.

Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugün daha önceki ikişer sefer, fırtına dolayısıyla iptal edilmişti.

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