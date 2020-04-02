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Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri haftada üç güne düşürüldü

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 02.04.2020 18:51 | Son Güncelleme

Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri haftada üç güne düşürüldü

ÇANAKKALE (AA) - Gökçeada ile Kabatepe arasındaki feribot seferleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haftada üç güne düşürüldü.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında feribot seferlerindeki planlamada değişikliğe gidildi.

Buna göre günde karşılıklı olarak toplam 6 seferin gerçekleştirildiği Gökçeada-Kabatepe arasındaki feribot seferleri üç güne düşürüldü.

Tedbirlerin salgının yayılımının engellenmesine yönelik olarak yapıldığı vurgulanan açıklamada, "2 Nisan 2020 tarihli 26 sayılı Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararıyla, Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerimiz pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere mevcut tarife ile haftada 3 gün yapılacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Yeni uygulamada seferler söz konusu günler Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 17.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 10.00 ve 19.00'da yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
çanakkale GESTAŞ Gökçeada

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