YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 28.12.2020 16:23 | Son Güncelleme

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak

ÇANAKKALE (AA) - Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Gökçeada-Kabatepe ile Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinden bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de iki gündür etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle tarife güncellendi.

Gökçeada'dan 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den 05.00, 09.00 ve 15.00 saatlerinde, Bozcaada'dan 07.15 ve 11.00, Geyikli'den de 08.00 ve 14.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, bu akşam Gökçeada'dan saat 22.00'deki feribot seferi de aynı gerekçeyle yapılamayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücretCan Yaman yeni dizisinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret
Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılarBöyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar

Çanakkale Namaz Vakitleri 28 Aralık Pazartesi

İmsak
06:58
Sabah
08:29
Öğle
13:21
İkindi
15:42
Akşam
18:03
Yatsı
19:28

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Pazartesi

Narin Eczanesi
Merkez
Troya Eczanesi
Merkez
Meltem Türker Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Şadırvan Eczanesi
Biga
Karşıyaka Eczanesi
Can
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.