YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferlerden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferlerden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi

10.03.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtınadan dolayı yarın gerçekleştirilmesi planlanan Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazıları iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00 ve 09.00'da yapılacak seferlerin iptali kararlaştırıldı. Bu hatta diğer seferlerin saatinde yapılması planlanıyor.

Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 19.00 saatlerindeki seferler yapılacak. Planlamadaki diğer seferler fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin hizmet verdiği diğer güzergahlarda seferlerin normal seyredeceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldıÇanakkale açıklarında 82 düzensiz göçmen kurtarıldı
Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi saat 15.00'e kadar hizmet vermeyecekBeşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi saat 15.00'e kadar hizmet vermeyecek
Muğla'da 100 bin ıtri tıbbi bitki ve 5 bin meyve fidanı dağıtıldıMuğla'da 100 bin ıtri tıbbi bitki ve 5 bin meyve fidanı dağıtıldı
Anahtar Kelimeler:
Gökçeada Çanakkale Bozcaada Fırtına feribot gestaş sefer

Çanakkale Namaz Vakitleri 10 Mart Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:28
Öğle
13:30
İkindi
16:45
Akşam
19:22
Yatsı
20:40
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.