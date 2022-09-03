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Gökçeada ve Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle ek seferler yapılacak

03.09.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökçeada ve Bozcaada feribot hattında yoğunluk nedeniyle ek seferler yapılacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada güzergahı için toplam 34 feribot seferi ilave etti.

Şirketten yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 ve 20.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 07.00, 12.15, 13.45, 15.15, 16.45, 18.00, 18.15, 19.45, 20.00 ve 22.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 08.00, 11.30, 13.05, 14.30, 16.05, 17.30, 19.00, 19.05, 20.30, 21.00 ve 23.55 saatlerinde ek seferler düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği ifade edildi.

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Gökçeada Çanakkale Bozcaada feribot gestaş

Çanakkale Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

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Sabah
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