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Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak

26.12.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının fırtına nedeniyle programdan kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

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