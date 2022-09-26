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Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak

26.09.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, bölgedeki fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının fırtına nedeniyle programdan kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

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Gökçeada Çanakkale Bozcaada Fırtına feribot gestaş sefer

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