YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Gökçeada'daki Aziz Trifonos Kilisesi'nde ayin düzenlendi

Gökçeada'daki Aziz Trifonos Kilisesi'nde ayin düzenlendi

20.08.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökçeada'daki Aziz Trifonos Kilisesi'nde ayin düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Aziz Trifonos anısına ayin yapıldı.

Şirinköy'deki Aziz Trifonos Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayini İngiltere'den gelen despot İliu Rafael yönetti.

Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykisi'nin de yer aldığı ayine Gökçeada'daki Rum cemaati üyeleri ilgi gösterdi.

İncil'den bölümler okunarak dua edilen etkinlikte, Aziz Trifonos anısına kesilen kurbanlardan yapılan yemekler katılımcılara ikram edildi.

Adanın en uzak ve yüksek noktalarından birinde yer alan kilise 55 yıl ibadete kapalı kalmış, restorasyonun ardından geçen yıl 9 Ağustos'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından açılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale açıklarında geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldıÇanakkale açıklarında geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bursalı iş insanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandıBursalı iş insanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı
Aydın'da kayıp kişi öldürülmüş halde sazlık alanda bulunduAydın'da kayıp kişi öldürülmüş halde sazlık alanda bulundu
Anahtar Kelimeler:
Gökçeada Çanakkale ayin tören

Çanakkale Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:50
Sabah
06:23
Öğle
13:23
İkindi
17:09
Akşam
20:13
Yatsı
21:39
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Plastik gibi eridi: Uyandığında fark etti! Gözlerine inanamadı

Plastik gibi eridi: Uyandığında fark etti! Gözlerine inanamadı

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Söylediklerine dikkat et! Durduk yerde düşmanlarınızı kızdırmayın

Söylediklerine dikkat et! Durduk yerde düşmanlarınızı kızdırmayın

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.