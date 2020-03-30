YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Gökçeada’ya girişlerde yolcuların ateşi ölçülüyor

Gökçeada’ya girişlerde yolcuların ateşi ölçülüyor

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 30.03.2020 17:10 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçenin muhtelif noktalarında sürücü ve yolcuların ateş ölçümü yapılıyor.Gökçeada Emniyet Müdürlüğü, İlce Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gökçeada Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle ilçenin çeşitli yelerinde denetim noktaları oluşturuldu.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçenin muhtelif noktalarında sürücü ve yolcuların ateş ölçümü yapılıyor.
Gökçeada Emniyet Müdürlüğü, İlce Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gökçeada Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle ilçenin çeşitli yelerinde denetim noktaları oluşturuldu. Uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor. Gökçeada Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, korona virüsle ilgili vatandaşların mecbur olmadıkça evde kalmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. İlçede sık sık emniyet, jandarma araçları ve camilerden düzenli olarak uyarı anonsları yapılmaya devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!Taksilerde koronavirüs uygulaması başladı!
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Domaniç’te ev yangını

Domaniç’te ev yangını

Çanakkale Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:54
Öğle
13:24
İkindi
16:56
Akşam
19:43
Yatsı
21:03

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Derya Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Kepez
Taşkent Eczanesi
Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Koçer Eczanesi
Bayramic
Şifa Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Lapseki’de pazara dışarıdan esnaf alınmadı

Lapseki’de pazara dışarıdan esnaf alınmadı

Bu okul günlük 16 ton temizlik malzemesi üretiyor

Bu okul günlük 16 ton temizlik malzemesi üretiyor

Biga Belediyesi’nden ‘evde kal’ mesajı

Biga Belediyesi’nden ‘evde kal’ mesajı

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Çanakkale’de Bin 666 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Çanakkale’de Bin 666 Kök Kenevir Ele Geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.