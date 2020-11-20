YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Gökçebey Belediye Başkanı Öztürk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

Gökçebey Belediye Başkanı Öztürk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 20.11.2020 09:27 | Son Güncelleme

Gökçebey Belediye Başkanı Öztürk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Belediye Başkanı Vedat Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Öztürk, belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastalığın ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrileri ile görüşmelere devam ettiğini belirtti.

Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağını bildiğini aktaran Öztürk, "Biraz önce Kovid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Genel sağlık durumum iyi, şu an için endişelenilecek bir şey yok. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içerisinde benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. Görüşmek üzere, hizmet yolunda en kısa zamanda mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark ettiBursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark etti
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

Zonguldak Namaz Vakitleri 21 Kasım Cumartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:42
Öğle
12:44
İkindi
15:13
Akşam
17:36
Yatsı
19:00

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Cumartesi

İdil Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.