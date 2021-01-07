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Gökçebey Gençlik Merkezine ilk kazma vuruldu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 07.01.2021 17:20 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2020 yatırım programları arasına alınan Gökçebey Gençlik Merkezi’ne ihaleyi alan firma tarafından ilk kazma vuruldu.Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2020 Yılı Yatırım Programı arasında yer alan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 16 Aralık’ta ihalesi gerçekleştirilen Gökçebey Gençlik Merkezi, 5 Ocak’ta yer teslimi yapılmasının ardından işe başlanıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2020 yatırım programları arasına alınan Gökçebey Gençlik Merkezi’ne ihaleyi alan firma tarafından ilk kazma vuruldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2020 Yılı Yatırım Programı arasında yer alan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 16 Aralık’ta ihalesi gerçekleştirilen Gökçebey Gençlik Merkezi, 5 Ocak’ta yer teslimi yapılmasının ardından işe başlanıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, yapılacak merkez için şunları söyledi:
"Gökçebey ilçemizde tam teşekküllü Gençlik Merkezinin ilk adımını atmanın gururunu yaşıyoruz. Yatırım projelerimiz arasında yer alan Gökçebey Gençlik Merkezi’nin tamamlanmasıyla gençlerimize bundan sonra kendi evlerinde hizmet edeceğiz. Merkezimizde gençlerin sportif, sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarını ilgileri ve istekleri doğrultusunda geçirebilmelerini sağlayacağız."
Tesisleri yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Gökçebey Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Gökçebey Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Keskin Gökçebey’e yapılacak diğer yatırımların da müjdesini verdi. Tip kapalı spor salonu, 500 seyirci kapasiteli portatif tribün, ikili soyunma odaları ve sentetik çim yüzeyli futbol sahası ile ilçemize yatırımlara devam edeceğinin bilgisi verildi.

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