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Gökçebey OSB ön fizibilite çalışması istişare toplantısı gerçekleşti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 10.09.2020 21:24 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından Filyos Sonuç Odaklı Program kapsamında, Filyos Endüstri Bölgesine yakın lokasyonda bir organize sanayi bölgesi kurulması ihtiyacının detaylı olarak araştırılması için bir ön fizibilite çalışması başlatıldı.Bu kapsamda OSTİM Proje Ekibi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımlarıyla Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasında istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Gökçebey OSB ön fizibilite çalışması istişare toplantısı gerçekleşti

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından Filyos Sonuç Odaklı Program kapsamında, Filyos Endüstri Bölgesine yakın lokasyonda bir organize sanayi bölgesi kurulması ihtiyacının detaylı olarak araştırılması için bir ön fizibilite çalışması başlatıldı.
Bu kapsamda OSTİM Proje Ekibi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımlarıyla Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasında istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda OSB kurulumunun gerekliliği, planlanan OSB alanının arazi yapısı, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri gündeme alındı.
Ekim ayında tamamlanması planlanan çalışma kapsamında; kurulması planlanan OSB’de sektör seçiminden işletme modeline, kapasiteden en uygun yer seçimine ve OSB’nin fizibilitesinin oluşturulmasına kadar birçok önemli hususa yer verilecektir.

Gökçebey OSB ön fizibilite çalışması istişare toplantısı gerçekleşti

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