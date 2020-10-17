YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Gökçeyazı ovasına 12 milyon lira ödenek

Gökçeyazı ovasına 12 milyon lira ödenek

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.10.2020 14:30 | Son Güncelleme

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, İvrindi ve Gökçeyazı ovalarının sulama altyapı işlerini yapan firmanın ödenek sıkıntısını çözerek 12 milyon liralık ödenek çıkardı. Canbey, “Gökçeyazı Ovasının bereketli toprakları suya kavuşuyor” açıklamasını yaparak, “Gökçeyazılı hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.
Haftalık Meclis çalışmasını tamamlamasının ardından hemen Balıkesir’e dönen, İvrindi’de açılış ve temel atma törenine katılan Canbey, sonrasında da İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, İvrindi Kaymakamı Fatma Turhan Keser, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Serkan Papaker, AK Parti İvrindi İlçe Başkanı Muharrem Akçal ve Ö. Firması sahibi Günaydın Özdoğan ile birlikte Gökçeyazı ovasında yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve “İvrindi Ovası’ndan sonra Gökçeyazı Ovası da suya kavuşuyor” dedi.
İncelemenin ardından açıklama yapan Milletvekili Mustafa Canbey; “İvrindi ve Gökçeyazı ovalarımızın sulama alt yapısını üstlenen Özkar firmasına 12 milyon liralık ödenek çıkardık. İvrindi Ovası’ndan sonra Gökçeyazı Ovası da suya kavuşuyor. İvrindimizin bereketli toprakları suya kavuştukça çiftçimiz kazanacak, ülkemiz kalkınacak, daha müreffeh yarınları hep birlikte inşa edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Hatay’da mezarlıklarda 32 kamyonet dolusu çöp toplandı
Hatay’da mezarlıklarda 32 kamyonet dolusu çöp toplandı
Mutfakta çıkan yangın söndürüldü
Mutfakta çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
05:51
Sabah
07:14
Öğle
12:59
İkindi
16:03
Akşam
18:34
Yatsı
19:51

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Eski Dedebaş Eczanesi
Merkez
Yeni Kavunoğlu Eczanesi
Merkez
Yusuf Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Aksakal Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İçişleri Bakanı Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu: (1)
İçişleri Bakanı Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu: (1)
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Burhaniye’de yeni camiye hayırseverden Osmanlı şadırvanı
Burhaniye’de yeni camiye hayırseverden Osmanlı şadırvanı
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Gönen’de polis değeri 60 bin TL olan 588 kök kenevir ele geçirdi
Gönen’de polis değeri 60 bin TL olan 588 kök kenevir ele geçirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.