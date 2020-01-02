Gökdelen estetik komisyona takıldı

Konak Belediyesi meclisinde konuşulan en önemli konulardan biri de meclis gündeminin onuncu maddesi oldu. Pasaport’ta inşa edilmesi düşünülen ancak kamuoyunda büyük tartışma ve tepki toplayan gökdelenin kent siluetine yapacağı etkinin, belediye bünyesinde görev yapan Mimari Estetik Komisyonunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili karar oy birliği ile kabul edildi. Kentin değerlerinin ve siluetinin korunması gerektiğini, Konak halkının kendilerine bu görev için yetki verdiğini ifade eden Başkan Batur, bu konuda kararlı olduklarının altını çizdi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında oluşturulan ve yeni yılda aktif olarak görev yapacak olan Mimari Estetik Komisyonu hakkında da bilgi veren Batur, komisyonda belediye bürokratlarının yanı sıra meslek odalarından da fikir almak istediklerini belirterek “Bizim kurduğumuz bir Mimari Estetik komisyonumuz var. Bu komisyon kent estetiğine, kent siluetine aykırı yapıları önceden görüşerek kentin değer kaybını engelleyecek. Bu komisyon sadece şu anda konuşulan gökdelen için değil, budan sonraki yapılar için de görev yapacak. Biz bu komisyona, şehir plancılarını, peyzaj mimarlarını, meslek odalarını ve ilgili kurum ve kurulları da çağırmak niyetindeyiz. Biz Konak Belediyesi olarak kenti koruma noktasında çaba sarf eden oda ve kurumlarla çalışacağız.” diye konuştu.