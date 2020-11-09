A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçında Hırvatistan, Uluslar Ligi mücadelelerinde ise Rusya ve Macaristan'la oynayacağı maçların kadrosunda değişiklik yaşandı.
Sakatlıkları bulunan kaleci Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür kadrodan çıkarıldı. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ise, Gökhan Akkan'ın kadrodan çıkarılması sonrasında Ümit Milli Takım kampından A Milli Takım kampına çağırıldı.
(İHA)
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