MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci'nin gözyaşları! "Severek ayrıldım"

Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci'nin gözyaşları! "Severek ayrıldım"

06.10.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de yayınlanan Bir Başka Güzel programına Selin Ciğerci'nin açıklamaları damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci, noktaladığı evliliğinden bahsetti. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Ciğerci, "İnsanlar 'reklam' dediler. Reklam için yapacağım en son şey evliliğimi bitirmek. Benimki aşk evliliğiydi" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Çıra ile tek celsede boşanan Selin Ciğerci, Show TV'de yayınlanan, Bir Başka Güzel adlı moda yarışmasında jüri üyeliği yapmaya başlamıştı. Yarışmacıların gelinlik konseptiyle podyuma çıktığı son bölümde podyum sadece şıklık yarışına değil duygusal anlara da tanıklık etti. Jüri üyelerinden Selin Ciğerci,daha önce hiçbir yerde açıklamadığı çok özel detayları anlattı.

"SEVEREK AYRILDIM"

Selin Ciğerci, sunucu Esra Eron'un "Mantık evliliği mi aşk evliliği mi?" sorusuna içten bir şekilde cevap verdi. "Ben duygusal bir insanım benim için tabii ki aşk evliliği" diyen Ciğerci, severek ayrıldığını gözyaşlarıyla anlattı.
1 Başka Güzel (1)

"AŞK VARSA İKİ ODA BİR SALON YETER"

Selin Ciğerci evlilikte parayı önemsemediğini, onun için evinde huzurlu bir evliliğinin olmasının yeterli olduğunu söyledi. "Benim için mantık ve para geri planda." diyen Ciğerci, "İki oda bir salon evim olsun. Eşim de ben de işe gideyim. Akşam evde cips yiyip televizyon izleyelim." diyerek mutlu evliliğin sırrını verdi.

s-29e86d07a759f31876f8a7a71c9e224195d5c460

"PARAYA ÖNEM VERSEYDİM AİLEMİ TERKETMEZDİM"

Sosyal medyadaki başarılarının ardından atıldığı kozmetik sektöründe de adından söz ettiren Selin Ciğerci, "para bir şekilde kazanılır" diyerek sıfırdan bugüne nasıl geldiğini de paylaştı. Sosyal medyayı kullanmaya başladığında Tahtakale'den incik boncuk aldığını, takı yapıp eşiyle sattığını anlatan Ciğerci, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın kendisine verdiği desteklerden de bahsetti.

1 Başka Güzel (2)
"O zamanlar Seda ablayı tanıyordum. Ondan tasarladığım küpeleri takmasını isterdim. İzleyicileri görsün ve benim sosyal medyada takipçim artsın ben de bu şekilde para kazanayım." diyerek geçtiği zorlu yolları anlattı.

"ÜNLÜ OLDUĞUMU DÜĞÜNÜMDEN SONRA ANLADIM"

Programda samimi açıklamalar yapan Selin Ciğerci, kendi evliliğinin medyada ne kadar çok dikkat çektiğini de bir örnekle açıkladı. Ciğerci "Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın düğünü sosyal medyada çok izlenmişti. Benim düğünüm saatler içinde o kadar çok izlendi ki onların düğününü ikiye katladı. İşte o an ünlü olduğumu anladım." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İhanet görüntüleri ortaya çıkan Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal, sessizliğini bozduİhanet görüntüleri ortaya çıkan Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal, sessizliğini bozdu
PARTNERÖldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördümÖldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm
Ece Sükan'ın ehliyetine el konuldu!Ece Sükan'ın ehliyetine el konuldu!
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

Seviyesiz tartışma: "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben"

Seviyesiz tartışma: "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben"

Pakize Suda'nın yeğeni canlı yayında anlattı! "Bana her şeyi unutarak ölmek istiyorum" dedi

Pakize Suda'nın yeğeni canlı yayında anlattı! "Bana her şeyi unutarak ölmek istiyorum" dedi

IKEA'dan Türkiye kararı! Artık Türkiye'de üretecek

IKEA'dan Türkiye kararı! Artık Türkiye'de üretecek

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Büyükada'da gerginlik! Polis ile zabıta karşı karşıya geldi

Büyükada'da gerginlik! Polis ile zabıta karşı karşıya geldi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Eleştirileri umursamıyor! Yatakta iç çamaşırsız poz

Eleştirileri umursamıyor! Yatakta iç çamaşırsız poz

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.