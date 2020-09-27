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Gökhan Geylani: "Elimizden geleni yaparak Süper Lig’e çıkacağız"

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.09.2020 18:07 | Son Güncelleme

TFF 1.

Gökhan Geylani: "Elimizden geleni yaparak Süper Lig’e çıkacağız"

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanan RH Bandırmaspor-Yılport Samsunspor karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın 33. dakikasında maçın hakemi Turgut Doman tarafından kırmızı kart ile tribüne gönderilen Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’ın yerine maç sonunda açıklamalarda bulunan Samsunspor Antrenörü Aziz Gökhan Geylani, "Çalışmalarımıza devam edip Süper Lig’e çıkmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Yılport Samsunspor Antrenörü Aziz Gökhan Geylani, maç sonu yaptığı açıklamada, "İlk yarıda 1-0 talihsiz bir gol yedik merkezden, çok da yapmamız gereken bir işti. İkinci yarıya hem 1-0’ı koruyalım, hem de gol atmak için oyuna çıktık. Oyuncularımızın çıkardığı işten gayet memnun kaldık. Daha sonra 2-1’i yakaladıktan sonra bizim asıl görmemiz gereken yer 2-1’i tutup nasıl skoru arttırırızdı. Bunda da hatalı işler yaptık. Faul diye söylediler ama burada bizim kendi atağımıza bakmamız lazım. Orada düdüğü duyana kadar durmamız lazım. O pozisyonda oyun 2-2’ye geldi. Bizim aslında ikinci yarıya başlarken yaptığımız değişiklikler ve ikinci yarı içinde yaptığımız değişiklikler hepsi hücum hamlesiydi. Oyunu tekrar geri çevirmek için yapılan hamlelerdi. Maçta ilk öne geçen takımlar genelde yüzde 83 ortalama ile puanla çıkarlar maçtan. Bandırmaspor öne geçen bir takımdı, biz geriye çevirdik ama sonuçta puanla ayrıldılar. 16 maç oynadılar kendi sahalarında. Son 16 maçın 11’inde galip, 5’inde beraberlik aldılar. O nedenle buradan alınan bir puan bizim için geriye dönüş, 2-1’e dönüş, 2-2’ye getirme de biraz sıkıntı olabilir ama iyi puan olarak düşünülebilir. Niye düşünülür derseniz. Çünkü Süper Lig’e çıkış puan ortalamada 68’dir. Bu da maç başına iki puan ortalamaya tekabül eder. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Akhisarspor maçını kazanırsak 4 maçta 8 puan yaparız ve bu da ortalamayı tutturduğumuz anlamına gelir. Biz çalışmalarımıza bu şekilde devam edip süper lige çıkmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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