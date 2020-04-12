Gökhan Gönül ve Caner Erkin Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Geçtiğimiz günlerde adı Fenerbahçe ile anılan yıldız isimler hakkında nihai karar verildi. Caner Erkin'in menajeri yaptığı açıklamada; ''Fenerbahçe ile herhangi bir görüşme yapmadık, önceliğimiz Beşiktaş'' ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin isimleri Fenerbahçe ile anılsa da şuan herhangi bir girişim bulunmuyor. Ancak Başkan Ali Koç’un iki yıldıza karşı soğuk tavrı bulunmuyor, ikiliye kapılar kapalı tutulmuyor.
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