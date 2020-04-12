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Gökhan Gönül ve Caner Erkin Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.04.2020 16:51 | Son Güncelleme

İsimleri Fenerbahçe ile anılan milli futbolcular için şu an herhangi bir girişimin bulunmadığı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde adı Fenerbahçe ile anılan yıldız isimler hakkında nihai karar verildi. Caner Erkin'in menajeri yaptığı açıklamada; ''Fenerbahçe ile herhangi bir görüşme yapmadık, önceliğimiz Beşiktaş'' ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE CEPHESİNDE KARAR VERİLDİ

Beşiktaş ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin isimleri Fenerbahçe ile anılsa da şuan herhangi bir girişim bulunmuyor. Ancak Başkan Ali Koç’un iki yıldıza karşı soğuk tavrı bulunmuyor, ikiliye kapılar kapalı tutulmuyor.


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