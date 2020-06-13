Gökoğlan; "Anadolu’da işgale karşı en ateşli miting Denizli’de olmuştur"

Denizli’de, milli mücadelenin 100’üncü yıldönümünde “Çivril ve Yöresi Milli Mücadele Programı” konulu anma etkinliği düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Denizli’nin milli mücadele kahramanları anlatıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, milli mücadelenin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Çivril Belediyesi ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde “Çivril ve Yöresi Milli Mücadele Programı” adlı etkinlik gerçekleştirdi. Korona virüs tedbirleri ve sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan program Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde kortej ile başladı. Program kapsamında ayrıca Milli Mücadele döneminde kullanılan silah ve gereçlerin yer aldığı serginin açılışı da gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Prof. Dr. Turgut Tok, Denizli’de Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin 15 Mayıs 1919’da yaktığı Milli Mücadele ateşinin, tarihsel olarak çok büyük önem arz ettiğine dikkat çekildi. Prof. Dr. Tok, “Karşınızda modern dünyanın bütün gelişmiş teknolojisi ile donatılmış ordular var. Milli Mücadelemiz, Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin dediği gibi yerden üç taş alıp fırlatarak onlarla mücadele etmenin ruhu ile başlamıştır” diye konuştu.