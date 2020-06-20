Gökoğlan; “İşgale karşı en ateşli miting Denizlimizde olmuştur”

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele’nin kahramanları anısına “Sarayköy ve Yöresi Milli Mücadele Programı” adlı bir etkinlik düzenledi. Korona virüs tedbirleri ve sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan programda Sarayköy ve yöresinde Milli Mücadele döneminde yaşanılanlar anlatıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele’nin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Sarayköy Belediyesi ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde “Sarayköy ve Yöresi Milli Mücadele” adlı program gerçekleştirdi. Korona virüs tedbirleri ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen program Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlendi. Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok’un açılış konuşması yaptığı programda Yunan askerlerinin İzmir’i işgalinin ardından 4 saat sonra sonrasında Denizli, Bayramyeri’nde büyük bir miting yapıldığına dikkat çekti. Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Tok Denizli’nin milli mücadele döneminde çok önemli bir yerde bulunduğunu belirterek, sadece merkezde değil, ilçelerde de işgale karşı önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Prof. Dr. Tok, "Acıpayam, Çal, Sarayköy, Tavas’ta büyük mitingler yapıldı. Denizli’de 1’i merkezde olmak üzere 7 tane Heyet-i Milliye Müdafa-ı Hukuk ve Reddi İlhak Cemiyetleri kuruldu. Kurtuluş Savaşı yapılması üzerine kararlar alınır ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açmış olduğu bayrağın altında toplanılmaya başlanır. Yokluklar içinde bir mücadeledir. Denizli bu mücadelede çok önemli bir destan yazmıştır. O destanı yazan bölgelerin başında Sarayköy gelir” dedi.