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Gökova Orman Fidanlığında yılda 250 farklı türde 6 milyon fidan üretiliyor

MUĞLA HABERLERİ  | 10.11.2020 12:25 | Son Güncelleme

Gökova Orman Fidanlığında yılda 250 farklı türde 6 milyon fidan üretiliyor

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Gökova Orman Fidanlığında yılda 250 farklı türde 6 milyon fidan üretimi yapılıyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Gökova Orman Fidanlığı'nda incelemelerde bulundu.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak'tan fidanlığın faaliyetleri hakkında bilgi alan Tavlı, alanda yeni oluşturulan Gökova Fidanpark alanını gezdi.

Tavlı, Gökova Orman Fidanlığı'nda hem orman ağaçlandırma, hem de tarım amaçlı fidan üretildiğini belirtti.

Fidanlığın 61 hektar fidan üretimi gerçekleştirdiğini vurgulayan Tavlı, alanda ziyaretçiler için de noktalar oluşturulduğunu dile getirdi.

Gökova Fidanpark adıyla ziyaretçilerin fidanları daha rahat görebilecekleri ve alabilecekleri alanlar bulunduğunu anlatan Tavlı, "Burada yılda 250 farklı türde yaklaşık 6 milyon fidan üretiliyor." dedi.

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