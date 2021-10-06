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Göksel, Formula 1'de İstiklal Marşı'nı seslendirecek

06.10.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 10 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Formula 1 yarışı heyecanla bekleniyor. Dev organizasyonun açılış seremonisinde İstiklal Marşı'nı ünlü popçu Göksel'in seslendireceği öğrenildi.

Göksel, Formula 1'de İstiklal Marşı'nı seslendirecek

Uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da yapılacak Formula 1 için geri sayım başladı. Organizasyonun açılış seremonisinde merakla beklenen soru yanıt buldu ve İstiklal Marşı'nı kimin seslendireceği belli oldu.

200 ÜLKEDEN 2 MİLYARDAN FAZLA KİŞİ EKRAN BAŞINDA OLACAK

Fanatik'in haberine göre; Pazar günü Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı, dünyanın en büyük ve önemli motor sporları organizasyonu Formula 1'in yarış başlangıç seremonisinde İstiklal Marşı'nı Göksel seslendirecek. 8-9-10 Ekim'de gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021 etkinliğini, 200 ülkede 2 milyardan fazla kişi ekranları başından takip edecek.

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Anahtar Kelimeler:
istiklal marşı Formula 1
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