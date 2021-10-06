Göksel, Formula 1'de İstiklal Marşı'nı seslendirecek

Uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da yapılacak Formula 1 için geri sayım başladı. Organizasyonun açılış seremonisinde merakla beklenen soru yanıt buldu ve İstiklal Marşı'nı kimin seslendireceği belli oldu.

200 ÜLKEDEN 2 MİLYARDAN FAZLA KİŞİ EKRAN BAŞINDA OLACAK

Fanatik'in haberine göre; Pazar günü Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı, dünyanın en büyük ve önemli motor sporları organizasyonu Formula 1'in yarış başlangıç seremonisinde İstiklal Marşı'nı Göksel seslendirecek. 8-9-10 Ekim'de gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021 etkinliğini, 200 ülkede 2 milyardan fazla kişi ekranları başından takip edecek.

