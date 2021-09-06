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Göksel, "Nilüfer +1 Güz Konserleri"nde sahneye çıktı

06.09.2021 03:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göksel, "Nilüfer +1 Güz Konserleri"nde sahneye çıktı

Bursa'da Nilüfer Belediyesince düzenlenen "Nilüfer +1 Güz Konserleri"nde, şarkıcı Göksel sahne aldı.

Balat Atatürk Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen konsere, genç yaş grubundaki müzikseverler büyük ilgi gösterdi.

Konserde eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer veren Göksel'e, izleyiciler "Yalnız Kuş", "Sen Orda Yoksun" ve "Denize Bıraktım" gibi sevilen şarkılarında eşlik etti.

Göksel'in performansı, konserin sonunda sanatseverler tarafından büyük alkış aldı.

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