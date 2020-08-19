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Göksu’da park çalışması

ANTALYA HABERLERİ  | 19.08.2020 12:28 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, kapalı olan imar yollarını açarak ve mülkiyet sorunlarını çözerek, gecekondudan modern konutlara dönüşümü başlattığı Göksu Mahallesi’nde 3 bin metrekare alanda park çalışması başlattı.Kepez Belediyesi de yol yapımı, asfalt, yeşil alan, kaldırım ve sosyal tesis hizmetleriyle mahalledeki değişime katkı sağlıyor.

Kepez Belediyesi, kapalı olan imar yollarını açarak ve mülkiyet sorunlarını çözerek, gecekondudan modern konutlara dönüşümü başlattığı Göksu Mahallesi’nde 3 bin metrekare alanda park çalışması başlattı.
Kepez Belediyesi de yol yapımı, asfalt, yeşil alan, kaldırım ve sosyal tesis hizmetleriyle mahalledeki değişime katkı sağlıyor. Başkan Tütüncü dönemlerinde 29 bin metrekare yeşil alan yatırımı yapılan Göksu Mahallesi’ne bir park daha inşa ediliyor.
Göksu’ya 3 bin metrekarelik park
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mahallenin 6805,6802 ve 6804 sokakları arasında kalan 3 bin metrekare alanda park çalışması başlattı. Toprak tesviye çalışması devam eden parkta, açık hava spor aletleri, ahşap oturma mobilyaları, çok amaçlı spor sahası, kaydırak ve salıncakların olacağı çocuk oyun alanı bulunacak. Çevresinde site tarzı konutların bulunduğu park alanına, çim ekilecek ve çeşitli türde bitki ve ağaç dikilecek. Yeşil örtüsüyle çevresine güzellik ve oksijen katkısı sağlayacak olan parkın yapımının bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Park ve Bahçe Müdürlüğü yetkilileri, son 12 yılda 9 adet park inşa ettikleri Göksu Mahallesi’nde yeşil alan yatırımlarının devam edeceğini ifade etti.

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