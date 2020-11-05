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Göksun’a Millet Konağı yapılıyor

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 05.11.2020 12:41 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Göksun Millet Konağı yükselmeye devam ediyor.Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde millet konağı yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Göksun’a Millet Konağı yapılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Göksun Millet Konağı yükselmeye devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde millet konağı yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapımı devam eden Göksun Millet Konağı iki katlı ve bin 285 metrekare alana sahip olacak.
Millet Konağı inşaatının karşısında kalan yapılar da yıkılarak konak önüne meydan kazandırıldı. Meydanda ise çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına başlanacak.
Her kesime hizmet edebilmek adına yetişkinler lokali, çok amaçlı salon, hanımlar lokali, kütüphane, etüt salonu, meslek edindirme merkezi, özel çalışma salonu, kafeterya, mutfak ve bebek bakım odası ile diğer alanlardan oluşacak Göksun Millet Konağı, çok amaçlı olarak hizmet verecek.

Göksun’a Millet Konağı yapılıyor

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