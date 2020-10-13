Göktaş için kırsal kalkınma projesi hazırlanıyor

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bağlı Göktaş Köyünde gerçekleştirilmesi planlan kırsal kalkınma projesi için, Kaymakam Adem Çelik başkanlığında toplantı yapıldı.

Göktaş Köyünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile ortak gerçekleştirilecek kırsal kalkınma projesi kapsamında Kaymakam Adem Çelik başkanlığında BAKA temsilcileri, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Aytekin Erdoğan, Göktaş Köyü Muhtarı Hüseyin Kuzu ve sosyal hizmet merkezi personelleri ile birlikte projenin saha çalışması takvimini yapıldı. Toplantıda, kerevit sepeti üretiminin köydeki kadınlar tarafından yapımının sağlanmasının mümkün olup olmayacağı değerlendirildi.



