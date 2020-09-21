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Göktürk Kartalları finallerde 7. oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.09.2020 17:02 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinden Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST’e katılan Göktürk Kartalları isimli proje, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Aracı (İHA) Proje Yarışmasında Türkiye finallerinde yarışan 79 proje arasından 7.oldu.Türkiye finali müsabakaları, Gaziantep’te TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde yapıldı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinden Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST’e katılan Göktürk Kartalları isimli proje, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Aracı (İHA) Proje Yarışmasında Türkiye finallerinde yarışan 79 proje arasından 7.oldu.
Türkiye finali müsabakaları, Gaziantep’te TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde yapıldı. Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, “Balıkesir’den İHA kategorisinde davet alan tek proje olan “Göktürk Kartalları” ile bizleri gururlandıran öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ederiz. Projenin yarışmaya hazırlık aşamasında öğretmen ve öğrencilerimize her türlü desteği sağlayan Edremit Kaymakamımız Sayın Turgay Ünsal’a, Edremitli hayırseverlerimize, Edremit Anadolu Lisesi okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize olan inancıyla projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz.” dedi.
Edremit Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Mehmet Keskin ve İngilizce Öğretmeni Tolga Arslan ile Edremit Anadolu Lisesi öğrencileri Mehmet Yüksel, Meltem Kuzey, Hüseyin Barış Özçelik, Tahir Çebi ve Melih Kaan İnceçayır tarafından hazırlanan İHA projesi final elemelerinde büyük ilgi gördü.

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