Gökyüzü kartalları okulları için uçtu

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Okullar arası Kayakla Atlama Yarışları nefes kesti. Gökyüzü Kartalları Okullarına Madalya kazandırmak için 30 ve 40’lık kulelerden atladı.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Okullar arası Kayakla Atlama Yarışları atlama kulelerindeki 30 ve 30’lık Atlama kulelerinde yapıldı. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Raporu’nda yer alan küçükler, yıldızlar ve gençler B ve A kategorilerinde yapılan Kayakla Atlama Yarışları nefes kesti. Kamuoyunda uçan adamlar olarak bilinen Gökyüzü Kartalları Okulları adına madalya kazandırmak için kıyasıya yarıştı. 20 dolayında sporcu, seyircilerin heyecanlı bakışları arasında atlayışlarını gerçekleştirdi.

Erzurum Kayak İl Temsilcisi Taner Döşkaya ve Kayakla Atlama Milli Takım Antrenörlerinden Bilal Albayrak nezaretinde yapılan kayakla atlama yarışlarında Faik Yüksel, Mustafa Öztaşyonar ve Yasin Yorulmaz’ın hakemlik yaptığı müsabakalarda şampiyonlar belli oldu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürlerinden Şinasi Polat, Palandöken Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yaşar Elen, TOHM Müdürü Murat Tanas, Milli Eğitim Müdürlüğü İl Koordinatörlerinden Kürşat Çüçen, Okul Sporları Servisinden Buket Sevindik ve Muhammet Mavibaş’ın da izlediği kayakla atlama il birinciliği yarışlarında şampiyonlar ve dereceğe girenler belli oldu.

Yapılan yarışlarda küçükler kategorisinde Kayak Yolu Ortaokulu’ndan Yusuf Serin birincilik kürsüsüne çıkarken, aynı okuldan Muhammed Enes Ekmekçi ikinci oldu. Küçük Kızlarda Kayak Yolu Ortaokulu’ndan Ravzanur Ekmekçi şampiyonluk madalyasını kazanmayı başardı. Yıldız erkeklerde 19 Mayıs Ortaokulu’ndan Aydın Eren Şimşek birincilik kürsüsüne çıkarken, Mehmetçik Ortaokulu’ndan Alihan Aktaş ikinci sırada yer aldı. Kayak Yolu Ortaokulu’ndan Yusuf Eren Ergüney üçüncü olurken, Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu’ndan Serdar Kadir Angaş dördüncü oldu. Yıldız Kızlarda Kayak Yolu Ortaokulu’ndan Aslıhan Güven birinci oldu. Lise Genç Erkekler B Kategorisinde Özel Final Anadolu Lisesi’nden Ahmet Mithat Polat şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Taha Güleç gümüş madalya elde etti. Lise Genç Kızlar B Kategorisinde Yakutiye Anadolu Lisesi’nden Zeynep Ceren Güngör şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Lise Genç Erkekler A Kategorisinde Spor Lisesi’nden Taha Emin Delikaya birinci olurken, aynı okuldan Gökhan Taşdemir ikinci oldu.

Erzurum’da düzenlenen Okullar arası Kayakla Atlama İl Birinciliği yarışlarında dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Şinasi Polat, Palandöken İlçe Müdürü Yaşar Elen ile TOHM Müdürü Murat Tanas ve diğer davetliler tarafından sporculara madalya ve katılım belgeleri verildi.

