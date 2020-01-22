YURTHABER
  4. Gökyüzünde künefe keyfi

Gökyüzünde künefe keyfi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 22.01.2020 15:17 | Son Güncelleme

Gökyüzünde künefe keyfi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, yamaç paraşütçülerinin vazgeçilmez lokasyonlarından Hazarbaba Dağı'ndan yamaç paraşütü ile tandem atlayışı gerçekleştiren sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, gökyüzünde 1800 metre yükseklikte künefe yedi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın davetlisi olarak kentte gelen Özdemir, Elazığ'ın en yüksek dağı olan 2 bin 347 metre yükseklikteki eşsiz göl manzaralı Hazarbaba Dağı'ndan yamaç paraşütüyle tandem atlayışı gerçekleştirdi.

Özdemir, bu atlayışı sırasında gökyüzünde bir tabak künefenin tadına baktı.

Bu deneyiminin ardından Özdemir, göl manzaralı Hazarbaba Dağı'ndaki macera parkında yer alan 1400 metrelik uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun zipline hattı olma özelliği taşıyan hatta da eşsiz doğa manzarasına karşı kaydı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Hazarbaba Dağı'nın eşsiz göl manzarası, kayak merkezi ve macera parkı ile adrenalin, kayak ve doğa tutkunlarının önemli lokasyonlarından biri olduğunu belirtti.

Gerçekleştirdikleri yamaç paraşütü etkinliğiyle bir ilke imza atacaklarını ifade eden Kaldırım, şöyle konuştu:

"Buraya geldiğiniz zaman zipline, macera parkı, safari, kayak, kar rafting, dev salıncak gibi bir çok aktiviteden faydalanabiliyorsunuz. A'dan Z'ye, çocuğundan yaşlısına herkes karla ilgili ne varsa hepsini bulabiliyor, aktivite yapabiliyor, adrenalin yaşayabiliyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi
Elazığ’da Hayrettin Karaca anısına 200 fidan dikildiElazığ’da Hayrettin Karaca anısına 200 fidan dikildi
Elazığ’da kardan kapanan 67 köy yolu açıldı, 6’sında çalışma sürüyorElazığ’da kardan kapanan 67 köy yolu açıldı, 6’sında çalışma sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burak Özdemir Elazığ fenomen Yamaç Paraşütü zipline

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor

Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Kırıkkale Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü görevine başladı

Kırıkkale Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü görevine başladı

Elazığ Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
06:04
Sabah
07:30
Öğle
12:39
İkindi
15:16
Akşam
17:39
Yatsı
19:00

Elazığ Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Merkez Eczanesi
Merkez
Munzur Eczanesi
Merkez
Tanrıverdi Eczanesi
Merkez
Tatarlar Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elazığ’da araç yangını

Elazığ’da araç yangını

Jandarmanın ele geçirdiği 460 sikke bin 500 yıllık çıktı

Jandarmanın ele geçirdiği 460 sikke bin 500 yıllık çıktı

Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer

Elazığ Belediyespor’dan 2 transfer

Elazığ’da 26 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu

Elazığ’da 26 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.