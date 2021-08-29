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Gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak 30 Ağustos'u kutladılar

29.08.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak 30 Ağustos'u kutladılar

MERSİN (AA) - Mersin'de yamaç paraşütü pilotları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Erdemli Belediyesi, Akdeniz Yamaç Paraşüt Sporları Derneği ve sporseverlerin desteğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, ilçede Doğa Sporları Şenliği düzenlendi.

Toroslardan atlayış yapan yamaç paraşütü pilotları, gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere, üzerinden asırlar geçse de 30 Ağustos'un inanç ve kararlığını aynı şekilde devam ettireceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"30 Ağustos'un gelecek kuşaklara aktarılması çok önemli. 2 bin rakımında, bisikletçilerimizle, yamaç paraşütçülerimizle, hem spor anlamında hem de turizm anlamında 30 Ağustos'u birlikte kutlamanın hazzını, gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 2 bin rakımından şu mesajı veriyoruz; Büyük Atatürk'ün önderliğiyle, bizi biz yapan, bizi birleştiren, kıyamete kadar hür ve bağımsız olmamızı sağlayan ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekeceğiz inşallah."

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Mersin

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